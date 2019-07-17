Мосводосток перешел на усиленный режим работы в связи с обильными осадками

• 16:48 • 17 июля 2019
Поделиться:
0
doc769em9890hs1d4ov2bwh
Порядка 1,2 тысячи сотрудников ГУП «Мосводосток» переведены на усиленный режим работы
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
В связи с обильным выпадением осадков в столице 17 июля Мосводосток работает в усиленном режиме, сообщили «ВМ» в пресс-службе ведомства.
— Для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации скоплений воды порядка 1,2 тысячи сотрудников ГУП «Мосводосток» переведены на усиленный режим работы, — говорится в сообщении.
На улицы выехали почти 200 единиц специализированной техники, включая откачивающую. При возникновении скоплений воды на дворовых территориях в период выпадения осадков можно подать заявку на откачку воды в диспетчерскую службу Мосводостока по круглосуточному телефону +7 (495) 657-87-03.
Читайте также: Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра 17 июля
Теги:
18:0017 июля 2019
17:4017 июля 2019
17:3817 июля 2019
17:1617 июля 2019
17:0617 июля 2019
17:0417 июля 2019
17:0017 июля 2019
17:0017 июля 2019
16:5017 июля 2019
16:4817 июля 2019
16:4117 июля 2019
16:3117 июля 2019
16:2417 июля 2019
15:4617 июля 2019
15:3817 июля 2019
15:1617 июля 2019
15:1217 июля 2019
14:5417 июля 2019
14:5317 июля 2019
14:5317 июля 2019
14:2517 июля 2019
14:1617 июля 2019
13:4917 июля 2019
13:4717 июля 2019
13:4717 июля 2019
13:4517 июля 2019
13:3317 июля 2019
13:2917 июля 2019
12:5417 июля 2019
12:5317 июля 2019
12:3917 июля 2019
12:2617 июля 2019
12:2217 июля 2019
12:1717 июля 2019
12:0717 июля 2019
11:5117 июля 2019
11:2817 июля 2019
11:2517 июля 2019
11:2017 июля 2019
11:0017 июля 2019
10:5717 июля 2019
10:4317 июля 2019
10:4317 июля 2019
10:2417 июля 2019
10:1317 июля 2019
09:5717 июля 2019
09:4417 июля 2019
09:3717 июля 2019
09:3217 июля 2019
09:3217 июля 2019
09:2217 июля 2019
08:5717 июля 2019
08:4417 июля 2019
08:3617 июля 2019
08:2417 июля 2019
08:0217 июля 2019
07:3517 июля 2019
07:2117 июля 2019
06:5617 июля 2019
06:3917 июля 2019
06:1617 июля 2019
05:5517 июля 2019
05:3717 июля 2019
05:1717 июля 2019
04:5417 июля 2019
04:3517 июля 2019
03:5417 июля 2019
03:2917 июля 2019
03:1117 июля 2019
02:4717 июля 2019
02:2517 июля 2019
01:5017 июля 2019
01:2817 июля 2019
00:4617 июля 2019