Две иконы изготовили для Главного храма Вооруженных сил России
Иконы небесного покровителя Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск святого пророка Божия Илии и небесного покровителя Военно-морского флота святого апостола Андрея Первозванного разместят в подмосковном парке «Патриот», где находится Главный храм Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что иконы святых покровителей впервые показали 17 июля в одной из Сретенских мастерских по изготовлению элементов убранства для Главного храма ВС РФ.
Иконы создаются поэтапно. Сначала делается предварительный эскиз, который после увеличивается до точного размера иконы. Затем он переносится на основу. Размер икон составит 52 на 59 см.
После завершения работ они будут помещены на аналои с символикой видов и родов Вооруженных сил РФ.
— Иконы накануне памятных дат освятят в храме Благовещения Пресвятой Богородицы и Морском Никольском соборе соответственно, — добавили в пресс-службе.
Главный храм ВС РФ откроется в 2020 году в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот», пишет агентство городских новостей «Москва».
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