Маастрихт и Роттердам поборются за право проведения Евровидения в 2020 году
Песенный конкурс Евровидение-2020 пройдет в Роттердаме или Маастрихте. Об этом сообщил организационный комитет шоу.
Отмечается, что оба города подходят для организации трансляции и отличного проведения мероприятия в целом. Кроме того, в городах и регионах достаточно жилья для размещения всех желающих посетить мероприятие.
— Мы уверены, что и Маастрихт, и Роттердам смогут великолепно принять гостей из Нидерландов и Европы для того, чтобы отпраздновать Евровидение, — отметил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер.
Организаторы посетят предложенные площадки в Маастрихте и Роттердаме в ближайшее время. Окончательное решение по принимающему городу будет принято в августе, пишет издание NL Times.
Стоит отметить, что из гонки за право проведения Евровидения выбыли такие города, как Утрехт, Хертогенбос и Арнем. Ранее от приема конкурса также отказался Амстердам.
Напомним: в этом году на Евровидении в Тель-Авиве победил представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией «Arcade». Это была первая победа страны за последние 44 года.
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