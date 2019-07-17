Барьерные ограждения Русаковской эстакады очистят 18 июля
Пескоструйную очистку барьерных ограждений Русаковской эстакады проведут в четверг, 18 июля. Работы выполнят сотрудники ГБУ «Гормост», проинформировали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.
— Работы производятся в дневное время, за одну смену бригады проводят пескоструйную очистку около 300 квадратных метров металлического барьерного ограждения, — указано в сообщении.
В работах по очистке будут задействованы два пескоструйных аппарата и три бригады из пяти человек. Специалисты будут находиться в специальных экипировочных костюмах, используемых для данного вида работ, передает агентство городских новостей «Москва».
На текущий момент на балансе ГБУ «Гормост» находятся 839 мостовых сооружений, из них 248 — эстакады.
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