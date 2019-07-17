ТЭФИ — Бузовой

Невыносимо печально стало после объявления номинантов на грядущую премию ТЭФИ-2019.

14 номинаций в «Дневном эфире» и 20 в «Вечернем прайме» обретут победителей еще не скоро: 2 октября церемония пройдет в Театре Мюзикла. Все, как обычно, будет мило: стартует шоу проходом ВИП-гостей по красной дорожке.

На ней, к слову, год от года все меньше знакомых лиц. В прошлом году в зоне прессы вопрос «А кто это?» задавали рекордное количество раз. Потом размышляли — это хорошо или плохо, такая ощутимая смена состава. И так ни к чему и не пришли. Осталось лишь четкое ощущение, что мы присутствовали на междусобойчике с какими-то своими закадровыми шорохами. И истинно рад был всему происходящему только Михаил Ефимович Швыдкой, бесконечно влюбленный в телевидение и верный ему настолько, насколько это возможно вообще.

А ведь хорошая была история с ТЭФИ. Достойная. Так и хочется добавить — когда-то. Когда-то и есть! Тогда за заветную статуэтку бились настоящие телемонстры, один другого круче. Понятно, что выбор равных величин всегда труден — как вообще всегда непросто соответствовать...

И вот — длинный список, так сказать. Пока полная мешанина. Пару раз назван Александр Петров (мог бы и больше раз попасть в список, теперь ведь трудно найти картину, где он не снимается), пару — Павел Трубинер. Тут же Владимир Машков, Евгений Миронов. Ну, кстати, к этой категории «Лучший актер» вопросов едва ли не меньше всего с той или иной амплитудой, но все равно подобраны в ней более-менее равновеликие претенденты на победу. Еще, конечно, Бурунов, Пускепалис. Актрисы-женщины — Исакова, Снаткина, Миронова, Подкаминская, Михалкова... Разные, да. Кому-то больше одна актриса нравится, кому-то — другая. Бога ради — пусть расцветают сто цветов.

Дайте Бузовой все премии сразу Фото: @buzova86/Instagram

Главное — это тоже плюс-минус одного уровня актрисы, яркие дамы с талантом. И можно сколько угодно обсуждать, кому ТЭФИ больше к лицу, ведь сколько людей, столько и мнений. Одно необсуждаемо: все эти актеры или актрисы наград достойны.

Боль и беда — это то, что представлено в номинации «Ведущий развлекательного ток-шоу прайм-тайма». Малахов, Галкин, Кадони, Шац, Бородина, Ивлеева, Бузова...

Бо-же-мой. Галкин может не нравиться или нравиться, но он профессионален, конечно. Михаил Шац — по мне — вернулся на экраны безумно скучным, но кому-то, может, и приглянется. Ивлеева, ясное дело, на волне успеха, все сошлось — и блог, и блонди, и бойкий язычок, и нашумевшее интервью у Дудя. Она — не профессионал, но впрыгнувшая в поезд и успевшая занять место.

И — Оля. Милая, трепетная Оля. Проект для умственно отсталых «Бородина против Бузовой» оставим в покое — он выдвинут в номинации «Лучшее дневное ток-шоу», после этого что тут обсуждать. Один из образцов лучшего, так сказать! А Оля, которую ныне представляют уже как «российскую певицу», — это, как известно, наше все. И она в этой ситуации ни при чем: ее выдвинули, так что ей — отказываться? Нет, тут вопросы к тем, кто за кадром, к профессионалам: вы что, друзья? Зачем сразу ТЭФИ-то? Или расчет на иное? Так никто не пойдет и церемонию смотреть не будет, а если заявить Олю, то «посещения гарантированы»?!

Олю Бузову можно номинировать хоть на все премии сразу, какие только есть. Не жалко. Она может получить их под звуки поцелуев или чего-то другого и пусть получает. И на ТЭФИ она могла бы стать даже телесобытием, хотя лучше ей подходит все же «дитя телевидения», ведь это оно сделало ее и выдвинуло вперед (теперь она, конечно, хайпует в Сети в эпохальном ролике с футболистом Смоловым, но не будем о грустном).

И потому не Оля сейчас под прицелом внимания. А те, кто, выдвигая ее, показывают нам желанный уровень шоу и телека в целом. Неужели не ясно, что это демонстрация «пикирования бомбардировщика под названием ТВ»? Не статуэтки жаль. Жаль идею, изначально заложенную в премию, — отмечать лучшее, то, к чему надо стремиться. Я — за премию для Оли, российской певицы, крипто-валюто-заводчицы, иконы стиля и чего хочешь. Абсурд должен быть доведен до совершенства...

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