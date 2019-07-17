Новые информационные таблички появились на трех московских театрах
На зданиях расположенных в столице Большого, Малого и Российского академического молодежного театров были установлены новые информационные таблички с QR-кодами. Об этом проинформировали в пресс-службе Мосгорнаследия.
— Чтобы не наносить урон зданиям, таблички крепятся двухсторонней клейкой лентой (на фасадах) и хомутами (на оградах). Отсканировав такой код с помощью мобильного телефона, можно открыть страницу с информацией о памятнике на портале «Узнай Москву», — указано в сообшщении ведомства.
Планируется, что к 1 августа на самых известных столичных зданиях расположат 50 новых информационных табличек с QR-кодами. Еще 150 табличек будут установлены до конца текущего года. Их установка началась в 2012-2014 годах в рамках пилотного проекта правительства Москвы.
Таблички будут установлены также на особняке Зиминых, усадьбе Валуево, Центральном Московском ипподроме, здании ансамбля Миусского трамвайного депо и других знаковых объектах столицы, передает Агентство городских новостей «Москва».
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