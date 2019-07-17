Политолог назвал поездку Порошенко в Страсбург самопиаром
Политолог Богдан Безпалько назвал поездку бывшего президента Украины Петра Порошенко в Страсбург самопиаром в преддверии парламентских выборов.
Петр Порошенко и его команда 17 июля прибыли в Страсбург с целью проведения стратегических переговоров с европейскими партнерами. Порошенко отметил, что планирует создать в новом Европейском парламенте «группу друзей Украины», на которые страна сможет рассчитывать.
Эксперт Богдан Безпалько считает, что у Порошенко не получится найти группу союзников в Европарламенте.
— Каких-то депутатов, которые являются принципиальными русофобами, он может найти и выдать их за группу друзей Украины. Хотя в реальности это люди работают в интересах более мощных государств типа США, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.
По мнению эксперта, Порошенко не является сколько-нибудь значимой фигурой в существующих реалиях.
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