Первый в мире «Диснейленд» отпраздновал 64-й день рождения

О влиянии знаменитого парка на современность рассказал автор статей о «Диснейленде» Гриша Пророков.

— «Диснейленд», мне кажется, был одним из первых воплощений очень важной для современности идеи: что поп-культурные образы — это товар, который можно множить, производить и продавать. Дисней целенаправленно перенес своих героев и их миры с экранов в реальность — и начал продавать как в виде товаров, так и в виде парка, куда ты можешь попасть.

Подобного до этого не было: не было идеи о том, что на фильме или мультфильме ты можешь заработать не только в момент его выхода, но и после — и не за счет его самого, а за счет персонажей и образов. Эта идея в итоге повлияла на всю поп-культурную экономику. Известно, например, что на «Звездных войнах» создатели и студии заработали больше всего денег благодаря игрушкам и прочим сопутствующим товарам — это суммы, в несколько раз превышающие кассовые сборы, — поделился Гриша Пророков.

Популярность «Диснейленда» не заставила себя ждать. Спустя 16 лет после его создания в штате Флорида был открыт «Диснейуорлд», который только закрепил успех парков аттракционов.

Сегодня они существуют во Франции, Японии, и целых два в Китае. Последнийиз них —в Шанхае — открыли совсем недавно — в 2016 году.

Популярность парков отразилась и в массовой культуре. По аттракционам, которые изначально не имели за спиной богатой истории, уже сняли несколько кинофильмов. Первый — менее популярный «Земля будущего», второй — практически хит на все времена — «Пираты Карибского моря».

И сколько еще таких, необычных и интересных вселенных находится в Диснейлендах, сможет показать только время.

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