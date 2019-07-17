Владимир Путин наградил вдову Солженицына орденом Святой великомученицы Екатерины
Президент России Владимир Путин наградил президента благотворительного фонда Александра Солженицына Наталию Солженицыну орденом Святой великомученицы Екатерины. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указано, что Наталию Солженицыну наградили за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.
Орден Святой великомученицы Екатерины был учрежден 3 мая 2012 года. Данную награду получают россияне и граждане других государств за выдающийся вклад в миротворческую, гуманитарную и благотворительную деятельность, а также за сохранение культурного наследия, пишут «Известия».
Ранее Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
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