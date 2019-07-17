Сотрудник «Почты России» пытался потушить автомобиль водой из лужи
Сотрудник «Почты России» в Рыбинске пытался потушить горящий служебный автомобиль водой из лужи. Его действия попали на видео.
На кадрах видно, что один мужчина пытается унять пламя с помощью огнетушителя, другой в это время старается потушить огонь водой из лужи. Окончательно с пожаром справились сотрудники МЧС. Отмечается, что из людей никто не пострадал.
В Ярославском управлении федеральной почтовый связи сообщили, что инцидент не отразился на обслуживании клиентов. Вся корреспонденция и посылки, находившиеся в машине, были оперативно выгружены сотрудниками почты и находятся в полной сохранности.
Инцидент в Рыбинске произошел утром в среду, 17 июля, у дома 189 на проспекте Ленина, сообщает «Лента.ру».
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