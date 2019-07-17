Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в скит

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. А также побывали на службе во Всехсвятском скиту. Лукашенко находится с двухдневным визитом в России. 18 июля он принимает вместе с российским лидером участие в пленарном заседании «Форума регионов Беларуси и России» в Петербурге, они также проведут официальные двусторонние переговоры. Так что Александр Григорьевич приехал не только молиться. А зачем еще?

Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей выразил надежду, что президентам удастся выработать общее понимание дальнейшего развития интеграции двух стран. Лукашенко, в свою очередь, пошутил, что они с Путиным хоть и поедут на Валаам молиться, но никаких «тайных переговоров» не будет. И он, в общем, был прав. Поскольку все основные проблемы и противоречия, по которым Минск и Москва спорят уже не первый месяц, хорошо известны.

Президенты двух стран общаются в последнее время очень часто. Лукашенко бывает в гостях у Путина чуть ли не раз в квартал, он его самый частый собеседник, пожалуй, из числа иностранных лидеров. При этом межгосударственные отношения России и Белоруссии — Москвы и Минска — в последние месяцы словно «зависли». О каком-либо сближении позиций по спорным вопросам неизвестно. В рамках созданной в этом году рабочей группы идет работа с целью выработки «дорожной карты» интеграции в рамках Союзного государства. Ведь, как ни прискорбно, за все долгое время существования этого странного (потому что рыхлого явно) союза две страны не особо продвинулись к выполнению тех положений, которые записаны в Союзном договоре от 2 апреля 1997 года. А там предполагаются ни много ни мало унификация законодательства, единые органы власти, единая валюта и общий рынок.

В интеграции Москва готова идти намного дальше, чем Минск, откуда периодически доносятся заявления в том духе, что, мол, Белоруссия не собирается входить в состав России и предпочла бы жить в своем отдельном доме. Впрочем, ранее в этом году Путин уже успокоил соседей: речь о создании единого государства к 2024 году не идет. Чем несколько снизил накал слухов о том, что проект объединения с Белоруссией может стать формой транзита власти после истечения его последнего президентского срока.

Президенты двух стран общаются в последнее время очень часто. Лукашенко бывает в гостях у Путина чуть ли не раз в квартал, он его самый частый собеседник, пожалуй, из числа иностранных лидеров Фото: Cкриншот с видео YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=iYuyUzHCR8E)

По некоторым данным, российско-белорусская рабочая группа еще весной предложила некий предварительный вариант «дорожной карты», однако он вызвал возражения Минска. Вряд ли и теперь, даже помолившись, два президента после двухдневного общения выйдут к публике с готовыми решениями.

Все годы существования Союзного государства Белоруссия была фактически на дотациях от России, что позволяло «батьке» Лукашенко сохранить во многом черты командно-административной экономики в своей стране, избежав болезненных рыночных реформ. Белоруссия получала от России энергоносители по ценам, существенно ниже мировых, считая это как бы нормой. К этому добавлялись кредиты на льготных условиях. Но вот в последние годы, ставшие весьма проблемными в отношениях России с внешним миром (из-за событий на Украине), Москва обнаружила, что ее «союзник» не такой уж и лояльный. Наблюдается все более откровенное в последнее время заигрывание Минска с Западом и еще более вызывающее с Украиной. После введения контрсанкций в ответ на антироссийские санкции (что в том числе было призвано поддержать российского производителя) в Россию пошел через Белоруссию поток контрабанды в обход этих ограничительных мер против западных стран. Минск тоже предъявляет свои претензии Москву: мол, она не спешит отменять свои таможенные пошлины и чинит препятствия для поставок белорусских продуктов на российский рынок.

Уже не первый месяц Минск пытается «пробить оборону» российского правительства в части компенсации потерь Белоруссии от российского «налогового маневра», согласно которому экспортные пошлины на российскую нефть постепенно будут снижены до нуля, а налог на добычу полезных ископаемых, соответственно, увеличится. В результате российские НПЗ будут покупать нефть за 83–84 процента от мировой цены. А Белоруссии придется закупать нефть по мировым ценам. Ранее Россия вообще поставляла Минску ресурсы по ценам в 2,5–3 раза ниже мировых. И в совокупности с дешевыми кредитами общий объем льгот и дотаций режиму Лукашенко достигал примерно пяти миллиардов долларов в год. Затем снизился до тоже вполне приличных 4 миллиардов, что тут же привело к трудностям в белорусской экономике. Лукашенко, в свою очередь, оценил потери страны от российского «налогового маневра» в совокупности в 3,4 миллиарда долларов. Но на все просьбы Лукашенко компенсировать как-то Минску эти потери Москва в последнее время отвечала твердо: мы хотим видеть реальные результаты интеграции и выполнения Союзного договора. Иначе за что платить?

Пожалуй, единственный новый козырь, который появился в последние недели у Лукашенко и который он, скорее всего, предъявит Путину на переговорах, — это вопрос компенсации Белоруссии ущерба, понесенного в результате скандала с поставками российской нефти, загрязненной хлорорганикой, по нефтепроводу «Дружба». Эта история тянется еще с апреля. Минск для начала собирается повысить тариф за прокачку нефти через Белоруссию сразу на 21 процент, хотя официального предложения Москве пока не поступало.

В том, что встреча Путина и Лукашенко пройдет на Валааме, возможно, все же сокрыт некий тайный смысл. Путин ранее часто посещал Валаам перед принятием каких-то судьбоносных решений. И теперь, возможно, после посещения Валаама Александр Лукашенко тоже проникнется судьбоносностью и станет более договороспособным союзником России.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»