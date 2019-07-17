Трещины на глянце

Юлии Ковыловой не повезло с квартирой — она живет в элитном доме, который обслуживает элитная же управляющая компания. Все в этой солидной высотке сделано «под писк» — комфортные лифты, широкие лестничные марши, изящные ограждения лестничных площадок и, конечно же, внутренняя планировка и отделка квартир.

Чтобы жить в таком доме, надо иметь внутренний статус «Я и прочие...» У Юлии Васильевны этот важнейший элемент характера граждан, проживающих в элитном жилье, полностью отсутствует: тишайшая, скромная, неконфликтная дама. Поэтому, когда в ее ванной комнате вдруг (!) прекратил работать полотенцесушитель, она не закатила статусную истерику, не начала строчить жалобы во все инстанции, вплоть до самого! Два года (!) ждала, что придет к ней барин-сантехник и все исправит. Не пришел, ремонтник коварный. Тогда она просто написала заявление на имя руководителя филиала № 5 ГУП ЭВАЖД — компании по эксплуатации высотных административных и жилых домов. Тихо попросила запустить в работу змеевик для сушки белья, чтобы «не расходовать дорогую горячую воду и пользоваться ванной комнатой без боязни простудиться, так как является пожилым человеком и часто от холода болеет». Еще год прошел. С руководящей высоты компании, управляющей высоткой по улице Лизы Чайкиной № 4 (корпус 2), не прозвучало ни звука. Тогда Юлия Ковылова взялась за перо и написала письмо в «Вечерку».

Чтобы жить в таком доме, надо иметь внутренний статус «Я и прочие...» У Юлии Васильевны этот важнейший элемент характера граждан, проживающих в элитном жилье, полностью отсутствует: тишайшая, скромная, неконфликтная дама Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«Мы с желанием и энтузиазмом отнеслись к письму Ковыловой, — сообщило нам молчаливое руководство ЭВАЖД № 5. — Обошли все квартиры, расположенные на ее стояке горячей воды. Выявили: в ванных комнатах двух вышерасположенных квартир трубы обрезаны и заделаны очень дорогой облицовочной плиткой. Хозяева не соглашаются ее демонтировать. Сейчас ведем с ними переговоры. Если они не уберут плитку, не восстановят горячее водоснабжение, то направим им предписание о необходимости восстановления общего имущества», — записано мной по телефону собственноручно.

Слов нет! Три года (!) собственник квартиры лишен законных удобств. Руководство УК, потупив взор, словно красная девица, наблюдает за этим издевательством по очень веской причине — разрушителями общего имущества дома «сделан очень дорогой ремонт». Конечно, если бы Юлия Ковылова сразу же разоралась на весь дом (и район, и город!), то ее не поставили бы в позу рабыни перед господами, которые соизволили (ни с кем не согласуя!) испортить общее имущество дома. Быстренько бы все возвратили в исходное состояние. Но нарвались на человека с безграничным терпением и начали над ним издеваться. Причем коллективно — разрушители общего имущества и коммунальщики, которые по нынешний день даже не соизволили ответить на заявление Ковыловой, поданное 30 августа 2018 года. Мол, перебьется старушка. Не портить же глянец ванных комнат ради ее удобств, чай, не барыня.

Можно было бы и промолчать о случившемся на улице Лизы Чайкиной, если бы почта «Вечерки» не подкидывала все новые и новые примеры «барства дикого», которое начинает произрастать в наших многоэтажных муравейниках. Вот жалоба на то, что «юные соседи, едва въехав в квартиру напротив, отгородили большую часть общего коридора и устроили там шкафы и кладовки для личного пользования». Вот крик о помощи, когда новоявленный сосед «увешал весь подъезд видеокамерами и следит из своей квартиры за каждым нашим движением». Вот слезная мольба защитить квартиры над сетевым магазином, который «вывел вентиляцию из гриля под наши окна и задушил чадом жареного мяса». Вот... Такие жалобы уже накатывают волнами. Причем во всех случаях этим жалобам предшествуют рабское долготерпение жертв коммунального разбоя и попустительство руководства управляющих компаний. Эти добрые люди (руководители) живут по принципу «дитя не плачет — мать не разумеет».

Казалось бы, что стоило руководству ЭВАЖД № 5 сообщить в Мосжилинспекцию о безобразии, творимом собственниками квартир в доме на улице Лизы Чайкиной? Да ее инспекторы порвали бы нарушителей как Тузик грелку! Но руководство УК и палец о палец не ударило. В такой ситуации закономерен вопрос: надо ли такой компании платить деньги за содержание дома? Не пора ли подать на нее в суд и востребовать с нее средства, незаконно полученные по этой статье за все три прошедших года? Но Юлия Ковылова и другие горожане, попадающие в такие ситуации с соседями-барами и инфантильными коммунальщиками, даже не помышляют о такой дерзости, как обращение в суд. Терпят. Правда, уже начинают понимать, что безграничное терпение равнозначно осознанному рабству.

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