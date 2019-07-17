СК РФ завел уголовное дело по факту усыновления детей однополой парой в Москве
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о халатности против сотрудников соцзащиты в связи с усыновлением двух мальчиков однополой парой.
По данным следствия, один из мужчин с 2010 года воспитывает двух малолетних усыновленных мальчиков в условиях проживания с другим мужчиной. При этом он пропагандирует нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.
Следствие считает, что сотрудники столичного отдела соцзащиты населения района Марьино знали о сложившейся ситуации в семье. Тем не менее, они не приняли надлежащих мер по защите несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщается на сайте СК РФ.
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