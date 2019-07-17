Дарить и тут же забывать

Какой же хороший день — 17 июля!

По замыслу (увы, не знаю кого) этот день называется Днем дарения подарков. Если хотите, чтобы он прошел хорошо, не рассчитывайте, что вам что-то подарят, дарите подарки сами и радуйтесь. Потому что самое лучшее, что можно придумать, — это что-то кому-то вручить, причем именно как Сова — безвозмездно, то есть даром. Это поразительно, но ведь запоминаются именно такие презенты — неожиданные, не по поводу дня варенья или чего-то там еще.

Дари и радуйся! Если бы мы жили по этому принципу, в мире случился бы почти рай. Правда, порой дарить непросто. Моя дачная соседка Ленка, например, страшно напрягается, если я ей что-то притаскиваю. Она так не говорит, но я ее неплохо знаю и понимаю: она считает себя обязанной отдариться. И это лобовой конфликт интересов: так она лишает меня возможности доставить себе, именно себе, удовольствие, делая подарок. А ведь это так здорово! Говорят, люди вообще делятся на тех, кто любит дарить и кто любит получать. Первым, мне кажется, лучше.

Отчасти понимая Ленку, поскольку я дико смущаюсь, если мне что-то дарят, я все же понимаю, что страсть к дарению идет от незадаренности.

Вот, скажем, все мои кавалеры были почему-то жадинками. Не Жадинами с большой буквы, этакими брутальными скрягами, чахнущими над златом, но жадинками. Они так откровенно страдали даже от гипотетической возможности трат, что сердце мое сжималось от соучастия, и я понимала, что мне искренне ничего ни от кого из них не нужно.

Главное — дарить, ничего не жалеть и сразу забывать о том, что подарил Фото: https://pixabay.com/ru

Точку же в истории поставил букет роскошных белых лилий, который однажды преподнес мне поклонник. Он долго выяснял, какому подарку я была бы рада, поскольку был джентльменом обстоятельным. Я заявила, что не принимаю никаких подарков, кроме цветов, он как-то завздыхал печально, что цветы ныне ужасно дороги, но вскоре грянуло 8 Марта, и он принес мне охапку роскошных белых лилий. Я не сразу поняла, что они пластиковые и немного странный аромат источает не пластик, а туалетная вода, которой они щедро были политы. Даритель мой пояснил, что вообще-то он не ценитель искусственных цветов, но на рынке у Ваганьковского встретил настоящее волшебство, и теперь букет будет стоять у меня годами, а значит, я всегда буду при цветах, что здорово, ура-ура-ура. Мне до сих пор стыдно перед ним — я принялась хохотать просто неприлично. Ведь это точно был подарок от всей души. А уж какой вышел — такой вышел.

Почему-то я с тех самых пор поняла, что подарки нужно дарить как можно чаще, а главное — при жизни, потому что подарки нужны живым. Пусть это будут пустяки — не важно! Главное — дарить, ничего не жалеть и сразу забывать о том, что подарил. Тогда — совсем хорошо.

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