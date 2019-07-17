Как выдача паспортов жителям Донбасса отразится на экономике России

В среду, 17 июля, президент Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства всем проживающим на территории РФ украинцам из Донецкой и Луганской областей.

Директор института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков заявил «Вечерней Москве», что новой возможностью захотят воспользоваться большинство жителей проблемного региона.

— Это спасение людей от состояния гуманитарной катастрофы, в которое Киев их вводит в Донбассе, — считает политолог. — Регулярные обстрелы территории уже на протяжении четырех лет, нечеловеческие условия для прохождения административной границы, чтобы попасть к родственникам, получить пенсии. Российские паспорта — это спасение. Думаю, 80 процентов жителей Донбасса этой возможностью воспользуются.

Кандидат экономических наук, директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских считает, что такое массовое получение российского гражданства может нелучшим образом отразиться на экономике РФ.

— В этом есть экономический риск. Молодые и здоровые, получив гражданство, может быть, и поедут жить и работать в Россию, но далеко не все. Зато люди старших возрастов начнут оформлять себе российские пенсии и, пользуясь тем, что стоимость жизни в Донбассе существенно ниже, чем в Ростовской области, будут просто улучшать за счет гражданства свое материальное положение. И если процесс этот будет проходить масштабно, в перспективе 100 миллиардов рублей каждый год будут уходить на пенсии жителям Донбасса. Это не считая материнского капитала, в котором население Донбасса заинтересовано, как следует из их телеинтервью, — подчеркнула эксперт.

КСТАТИ

Напомним, новый указ расширяет назначение указа президента от 24 апреля, упрощающего получение российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР.

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