Почти четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в столице
• 22:00 • 17 июля 2019
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Коммунальные службы города в связи с неблагоприятным прогнозом погоды были переведены на усиленный режим работы
Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»
За минувшие сутки в столице выпало более 20 процентов месячной нормы осадков. Об этом рассказали в метеобюро Москвы в среду, 17 июля.
— В районе ВДНХ, где располагается главная метеостанция столицы, за 24 часа выпало более 22 процентов месячной нормы осадков, — указано в сообщении.
Коммунальные службы города в связи с неблагоприятным прогнозом погоды были переведены на усиленный режим работы. Так, на круглосуточное дежурство были выведены более 1200 специалистов Мосводостока и 200 единиц специализированной техники.
Уточняется, что в столице выпал 21 миллиметр осадков при месячной норме для июля 94 миллиметра, передает «Интерфакс».
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