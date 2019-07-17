Тушить лесные пожары помогут добровольцы

Тренировки проводятся в 17 километрах от столицы. Организаторы разделили 50 добровольцев на три группы, в зависимости от подготовки: базовую, сложную и экопросветительскую. Для каждой разработали отдельную программу.

Для тех, кто осваивает базовый уровень, день начался с основ первой помощи, для перешедших на сложный — с занятий по дешифровке спутниковых снимков и мониторинга территории с помощью виртуальных карт. А экопросветительская команда училась рассказывать о технике противопожарной безопасности в игровой форме.

Алиса Пелешенко занимается в сложной группе. Впервые лагерь для желающих стать добровольным лесным пожарным она прошла в 2017 году.

Она помогала государственным службам в ликвидации стихии в Астраханской и Волгоградской областях, а также в Краснодарском крае. Работать приходилось в экстремальных условиях.

— Были ситуации, когда тростник выше вашего роста, а сильный ветер, как кажется, раздувает пламя до небес, — рассказала Алиса. — Если во время патрулирования понимаем, что с огнем самостоятельно не справиться, всегда вызываем пожарных. Когда замечаем дым, а там уже работают специалисты, всегда предлагаем помощь. Ведь у нас есть вся необходимая экипировка для тушения огня.

Лес в лагере окутало дымом, пламя разъедает сухую траву, спасатель вытаскивает из огня пожарного, который ранен при тушении. Не стоит переживать, это не внештатная ситуация на тренинге, а съемки обучающего видеоролика.

В роли пострадавшего участник лагеря Андрей Аллахвердов, а помощь ему оказывает руководитель противопожарного отдела российского отделения международной экологической организации Григорий Куксин. Огонь, который развели с соблюдением всех мер безопасности, моментально гасят специальной лесопожарной воздуходувкой.

— С помощью роликов можно обучать группы добровольных пожарных, которые не смогли приехать в тренировочный лагерь, — отметил после съемок Григорий. — Так мы добиваемся общих подходов в работе с техникой и тактике. А цель всего тренинга — сделать так, чтобы таких волонтерских групп стало больше, и при этом они не теряли в качестве тренировок. Мы не можем быть подготовлены хуже госструктур, пожары одинаково сложны и для нас, и для профессионалов.

Организаторы занятий делают высокую ставку на просветительскую работу. В лагере на каждом шагу висят плакаты о том, что 9 из 10 пожаров возникает по вине человека. Волонтеры через обучение стараются улучшить эту статистику.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий Скоркин, начальник управления подготовки Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы:

— Мы оказываем добровольным пожарным отрядам методическую помощь, выделяем им для работы необходимую технику. Их деятельность очень важна с точки зрения пропаганды пожарного и спасательного дела. Волонтеры обладают знаниями и умениями, которые позволяют им оказать помощь в любой ситуации. Плюс это наш резерв сил и средств в чрезвычайной обстановке.

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