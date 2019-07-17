Сергей Собянин: Горожанам нужно высокое качество жизни

Город без окраин — возможен ли он? Об этом, по словам Сергея Собянина, говорили эксперты на Московском урбанистическом форуме в этом году.

Идентичность района

Мэр столицы отметил, что судьба городов, мегаполисов, агломераций обсуждается регулярно.

— Но, к сожалению, очень часто за этими глобальными рассуждениями мы упускаем из виду первичные ячейки — районы, в которых и проходит повседневная жизнь большинства горожан, — написал он в своем личном блоге.

Глава города подчеркнул, что за последние 150 лет территория нашей столицы выросла в 36 раз, а население Москвы увеличилось на несколько миллионов человек, которые, отметил он, приехали со всех уголков нашей необъятной страны.

— А в последние десятилетия — и из сопредельных государств тоже, — добавил Сергей Собянин.

Районы, где раньше были поселки и небольшие города, давно слились с большой Москвой и потеряли свою идентичность. По крайней мере, так может показаться на первый взгляд. Но, считает Сергей Собянин, это не совсем так.

— В нашем городе идет активный процесс возрождения районной идентичности, — написал он. — Начиная с того, что в начале 1990-х годов московские районы вновь обрели исторические имена, и заканчивая местными сообществами в Интернете, которые бурно развиваются в последние годы.

Ответ москвичам

Программа «Мой район», — отметил Сергей Собянин, — это реакция столичных властей на запрос москвичей, которые хотят высокое качество жизни в своем районе.

— Когда мы начали анализировать, какими проблемами в своих районах озабочены москвичи, то выделили три блока, — написал он, добавив, что первый из них — качество. — Качественная городская среда рядом с домом: двор, улица, сквер, спортплощадки.

На втором месте — комфорт. Услуги, сервисы и возможности на максимально высоком уровне.

— И третий блок — уникальность. Сохранение собственного лица и идентичности каждого района, — пояснил глава города.

Мэр Москвы добавил, что для каждого района город разработает свой так называемый мастер-план — это будет живой документ развития района, в работе над которым примут участие специалисты и все заинтересованные жители столицы. При этом, отметил Сергей Собянин, уже в этом году город удвоил свои усилия по благоустройству районов.

Плавный переход

Председатель правительства России Дмитрий Медведев вчера провел совещание по вопросу внедрения электронного удостоверения личности гражданина РФ. В нем принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Дмитрий Медведев отметил, что перейти на электронные паспорта Россия должна к 2024 году.

— Времени остается немного, и сейчас нужно определиться с основными параметрами электронного паспорта, — заявил Дмитрий Медведев.

Кроме того, он положительно отреагировал на предложение внедрить электронные удостоверения личности гражданина Российской Федерации на два года раньше намеченных сроков.

— Очевидно, что мы можем действительно быстрее отказаться от использования бумажных паспортов. Вот есть предложение сделать это на два года раньше, чем это планировалось изначально, то есть где-то в 2023 году, — сказал Дмитрий Медведев.

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