Свыше 700 мероприятий для предпринимателей было проведено с начала года

Очередная встреча состоялась во флагманском офисе «Мои документы» в Юго-Западном округе. Слушатели узнали, как завоевать внимание потребителя.

— Встречу посещают в основном начинающие предприниматели. В этот раз мы вместе с ними смогли смоделировать идеальный алгоритм, который поможет развить страницы в социальных сетях их компаний или продуктов, — рассказал эксперт Гильдии маркетологов Максим Шматов.

По мнению специалиста, такие семинары помогают горожанам делать первые и уверенные шаги в бизнесе.

— Зачастую люди боятся в этой сфере работать. Они уверены, что их будет ждать много проблем. Однако на наших встречах мы прорабатываем все ситуации, с которыми они могут столкнуться, — сказал Максим Шматов.

Подобные образовательные мероприятия для горожан проходят в Центрах услуг для бизнеса, а также на сторонних площадках. По данным ГБУ «Малый бизнес Москвы», в 2018 году число участников семинаров и лекций превысило 52 тысячи.

— Эксперты могут проконсультироваться по вопросам открытия и ведения своего дела в столице. Такие встречи проходят в 15 Центрах услуг для бизнеса. Кроме того, можно воспользоваться нашим онлайн-сервисом, на котором мы публикуем видеоматериалы семинаров и лекций, — уточнил руководитель ГБУ «Малый бизнес Москвы» Андрей Железняков.

Он добавил, что наиболее популярны у слушателей лекции про интернет-маркетинг.

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