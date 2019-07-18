Доктор Мясников перечислил шесть причин, мешающих похудеть
Известный врач Александр Мясников назвал шесть причин, которые мешают большинству людей сбросить вес. По его мнению, факторами, препятствующими похудению, являются генетика, недостаток сна, пищевые привычки, прием определенных медикаментов, болезни щитовидной железы и микробиом кишечника.
Александр Мясников считает, что мешают похудеть людям вредные пищевые привычки и низкая физическая активность. Также наследственная предрасположенность к полноте затрудняет процесс похудения.
— С этим сложно что-то сделать. Но просто для похудения придется приложить больше усилий, — цитирует слова Александра Мясникова ФБА «Экономика Сегодня».
Также помешать сбросить лишний вес может прием определенных медикаментов: препаратов от диабета и аллергии, антипсихотиков (клозапин и рисперидон), антидепрессантов и стероидных гормонов.
Недостаток сна, болезни щитовидной железы и микробиом кишечника негативно влияют на организм, и человеку становится трудно привести себя в форму.
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