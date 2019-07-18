Около 97 процентов трамвайных рейсов в Москве выполняются по расписанию
• 07:30 • 18 июля 2019
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В 2010 году расписание трамваев выполнялось на 83,5 процента
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Около 9 процентов трамвайных рейсов в Москве выполняется по расписанию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он добавил, что в 2010 году расписание выполнялось на 83,5 процента. Подобных результатов удалось достичь благодаря обособлению трамвайных путей и введению различных систем приоритетного проезда. Проезд на наземном транспорте стал комфортнее и безопаснее, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Водители не препятствуют работе городского транспорта. Работа светофоров в столичном регионе настраивается таким образом, чтобы трамваи не задерживались на перекрестках.
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