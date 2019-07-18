Самолет с детьми вылетел из Москвы во Владивосток после задержки
• 08:38 • 18 июля 2019
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Задержка рейса составила более 12 часов
Фото: https://pixabay.com
Самолет с детьми в 7:03 вылетел во Владивосток после длительной задержки. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе аэропорта Шереметьево.
В аэропорту Владивостока подтвердили, что ориентировочное время прибытия борта №6281 в 22:00 по местному времени. Задержка составила более 12 часов.
Ранее сообщалось, что около 100 детей из разных стран мира не смогли вылететь из аэропорта Шереметьево во Владивосток из-за задержки рейса почти на шесть часов. Школьники должны вылететь на смену «Дети мира» во Всероссийский детский центр «Океан».
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