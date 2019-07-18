Схема движения изменится в нескольких округах столицы
Схема движения транспорта временно изменится на нескольких улицах в пяти округах столицы. Об этом сообщает информационный центр Транспортного комплекса города Москвы.
Из-за строительства Большой кольцевой линии до 30 августа ограничено движение на Бутырской улице в районе Савеловского вокзала и на площади Савеловского вокзала.
С 22 июля по 1 августа на Шереметьевской улице пройдут инженерные работы. В связи с этим ограничат движение от дома 36 до пересечения с 13-м проездом Марьиной Рощи, а с 1 по 31 августа — по Шереметьевской улице в районе пересечения с 13-м проездом Марьиной Рощи.
В связи с продлением сроков реконструкции инженерных сетей в центре столицы движение будет ограничено сразу на нескольких участках. С 22 июля по 2 августа будет перекрыт Олсуфьевский переулок в районе пересечения с Оболенским переулком. С 13 до 18 августа возникнут сложности при проезде по Языковскому переулку.
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