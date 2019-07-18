Сенатор назвал возможным диалог между Россией и Украиной после выборов в Раду
России и Украине необходим диалог на высоком уровне после того, как будет сформирована Верховная рада. Такое мнение в комментарии ФАН высказал заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации сенатор Андрей Климов.
17 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией возможен после возвращения на родину арестованных украинских моряков.
Зеленский также отметил, что поддерживает обмен пленными с ополченцами Донбасса по формуле «всех на всех», передает Newinform.
Украинские моряки были арестованы российскими пограничниками после незаконного пересечения границы в Черном море в ноябре 2018 года.
Сенатор Андрей Климов считает, что все переговоры возможны только после того, как на Украине сформируют новое правительство.
— Мы знаем полномочия президента, они не такие большие на Украине. Таким образом, серьезные обсуждения могут начаться не до дня голосования, а после формирования Верховной рады, — подчеркнул он.
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