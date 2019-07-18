Зрителей ждет настоящая феерия

Значимые социальные и культурные мероприятия в столице проходят ежедневно. Но именно фестиваль фейерверков «Ростех», который состоится 17 и 18 августа, входит в список наиболее любимых и посещаемых событий года. Это дополнительная точка притяжения для туристов как из регионов, так и из-за рубежа.

Да, аналогичные фестивали проходят в разных странах. Но именно Москва предлагает обширную развлекательную программу не только вечером, но и в течение дня, а также, и это самое любопытное, конкурс. «Ростех» на протяжении пяти лет своего существования был и остается не просто феерией для зрителей, но еще и соревнованием международного уровня, собирающим сильнейших пиротехников. Этим летом свое мастерство на суд жюри и зрителей представят Канада, Испания, Португалия, Италия, Аргентина, Пакистан, Франция и Россия.

«Ростех» — и это тоже традиция — ежегодно объединен конкретной темой. В 2015-м мы начинали с национального колорита, в прошлый раз отдали предпочтение волонтерскому движению. Сейчас в России проходит Год театра, а потому все участники при выборе музыкального сопровождения будут использовать композиции из известных спектаклей.

Примечательно, что к нам стремятся приехать не только зрители, но и зарубежные специалисты, желающие посмотреть, оценить и даже воссоздать нечто подобное. Около 70 процентов билетов на трибуны уже продано.

Евгения Бобылева на фестивале фейверков в Братеево Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Огромный наплыв в Братеевский каскадный парк ожидается и в день самого фестиваля. Напомню, что его откроет победитель прошлого конкурса, команда из Словакии. Информацию о том, как добраться до площадки фестиваля, как будут работать общественный транспорт и станции метро, можно получить на официальном сайте. Кстати, в этом году мы добавили страницу на китайском языке. Ведь до 40 процентов туристического потока в Москву составляют именно представители Поднебесной.

Не просто так была выбрана и локация. В каждом сезоне столица показывает уникальные и интересные места для привлечения туристов. Это общемировой тренд: не просто знакомство с общеизвестными достопримечательностями, а изучение малоизвестных районов. Удаленность фестиваля от центра лишний раз посодействует и экономической составляющей Южного административного округа. Уже отмечена повышенная загруженность отелей, да и точки общепита привлекут больше посетителей.

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