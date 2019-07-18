Пандус подъезда на Чертановской улице заменили на более удобный
Мы переадресовали сообщение в управу района Чертаново Центральное. В ведомстве заверили, что в кратчайшие сроки разберутся в ситуации.
Корреспондент «ВМ» отправилась по указанному адресу. Алексей вместе с дочерью Марией и двухгодовалым внуком в прогулочной детской коляске приглашают зайти в подъезд, где находится тот самый пандус. Женщина показывает, что сейчас колеса легко помещаются в колеи. Проблему исправили.
— Старый пандус был сделан из двух одинаковых по ширине швеллеров, — вспоминает Алексей. — А современные коляски спроектированы таким образом, что передние колеса у них узкие, а задние — широкие. По этой причине коляску приходилось поднимать и нести на руках.
Одну колею рабочие заменили на более широкую. Теперь пандус приспособлен под детские коляски любого типа и размера.
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