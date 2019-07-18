Пора идти в музей

В столице проходит уникальная музейная неделя.

Над Москвой разверзлись хляби небесные. Прогноз метеорологи дают неутешительный. С неба будет лить до конца недели минимум.

Дождь. Дождь. Дождь. Кажется, сам уже понемногу становишься рыбой, столько воды видишь вокруг. Разгар месяца «июбрь», шутят горожане. Настроение хмурое.

Значит, нужно создавать настроение самому. И отдыхать культурно — в помещениях, чтобы не мокнуть. Нет более подходящего времени, чем сейчас, чтобы посетить музеи. К тому же, именно сейчас на 80 городских площадках вход бесплатный — идет музейная неделя. Этот проект Департамента культуры Москвы стартовал в апреле, однако с каждым месяцем становится все более популярным. Его суть — бесплатное посещение городских музеев в третью неделю каждого месяца. Есть расписание на каждую такую «музейную неделю» с четким указанием дней, когда тот или иной музей пускает посетителей безвозмездно, то есть — даром.

Например, 18 июля не платить за билет можно в Дарвиновском музее. Знаете ли вы, как готовить рыбу «по-нанайски»? А как ловили рыбу в Комсомольске-на-Амуре? А как выглядит коренная поморка? Очень атмосферная выставка работает как раз в Дарвиновском. Это экспозиция фотографий Городского (Комсомольска-на-Амуре) и Хабаровского краеведческих музеев, а также уникальная серия акварельных рисунков рыб Дальнего Востока художника Игоря Любимова. Он, работая над открытками «Жизнь моря. Дальний Восток», выходил на рыболовецких судах в море, рисовал морских гадов в натуральную величину, все узоры выверял кронциркулем. И часто, если интересующий художника экземпляр попадался в сети ночью, писал его тут же, поскольку окраска рыбы могла измениться к утру. Кажется, чрезвычайно атмосферная экспозиция.

В Дарвиновском музее всегда интересно Фото: Официальный сайт департамента культуры (kultura.mos.ru/)

А вот в пятницу бесплатно можно посетить Государственный музей В.В. Маяковского — квартиру на Большой Пресне. Вы удивитесь, увидев эти четыре комнаты. Небольшие, с простой обстановкой, на стенах фотографии. Сейчас здесь проходит выставка-проект «Дочка», посвященная дочери поэта, родившейся в США. О ней знали только ближайшие друзья и родственники. Маяковский был «мастером умолчания», и так никогда никто бы и не узнал о Елене Владимировне, если бы не пометка на чистой странице записной книжки № 67 карандашом: «Дочка». Спустя 60 лет после гибели поэта она решилась рассказать историю своих родителей. Подробности — в музее-квартире.

В воскресенье бесплатно можно посетить, например, Музей археологии Москвы, что на Манежной площади, Дом-музей Марины Цветаевой, а также Государственный биологический музей К.А. Тимирязева. И многие другие. Этот июль обещает стать не только самым дождливым, но и самым музейным за последние годы.

Вопрос лишь в том, почтут ли москвичи музеи своим присутствием. Или горожане разучились пользоваться благами, которые предоставляет город. Вот и посмотрим.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»