Фасады МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко отремонтируют

В здании Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко проведут капитальный ремонт фасадов. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).
— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Капитальный ремонт фасадов здания Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Московский академический Музыкальный театр имени народных артистов К. Станиславского и В. Немировича-Данченко» по адресу: улица Большая Дмитровка, дом 17, Тверской район, Центральный административный округ Москвы, — говорится в сообщении.
В рамках капремонта специалисты очистят и восстановят штукатурный слой фасадов театра в местах повреждения, а также окрасят колонны, пилястры, карнизы, декоративные пояски, балюстрады и плиты балконов. Также восстановят оконные рамы, ограждения кровли, оконные отливы и декоративных ниши, вентиляционные решетки, а также отливы балюстрад в соответствии с колористическим паспортом.
Кроме того, пройдет ремонт водосточной системы, включая замену пришедших в негодность элементов, выправку поврежденных частей труб и креплений, а также расчистка и окраска.
Капитальный ремонт займет девять месяцев, передает агентство «Москва».
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