Антонов обвинил США в развязывании «визовой войны»
Посол в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон развязал против российских дипломатов «визовую войну». Он подчеркнул, что последствия действий американской стороны сказываются в том числе и на дипломатах США в России.
Антонов напомнил, что в апреле прошлого года из Штатов были высланы 60 дипломатов вместе с семьями. По его словам, США отказывают в выдаче виз дипломатам и административно-техническому составу и применяют «систему разменов», согласно которой Россия должна выдавать визу американскому дипломату за каждого российского.
— Хотя я твердо убежден, что мои коллеги в американском посольстве в Москве, равно как и мы, испытывают, конечно, серьезные трудности оттого, что нам не хватает дипломатического состава, административно-технического состава для решения главных проблем — выправления российско-американских отношений, — сказал посол.
Ранее издание New York Times сообщило, что 30 преподавателям англо-американской школы в Москве было отказано в визах. В российском МИДе отреагировали на эту информацию, назвав созданную США ситуацию тупиковой.
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