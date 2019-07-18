Причал и новые дороги между башнями появятся в «Москве-Сити»

Строительство новых дорог и нового причала на берегу Москвы-реки запланировано в «Москве-Сити». Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.
— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 18 июля 2019 года одобрила проект планировки (ППТ) территории ММДЦ «Москва-Сити» для обеспечения территории инженерной и транспортной инфраструктурой. Площадь территории подготовки проекта планировки — 51,27 гектара, — говорится в сообщении.
Запланирована реконструкция выставочного переулка, что позволит увеличить число полос движения до двух в каждую сторону. Проект планировки также предусматривает строительство нескольких новых проездов между башнями ММДЦ.
— ППТ предусматривает строительство нового выхода из существующего подземного пешеходного перехода на территорию ЖК «Нева Тауэрс» на пересечении 1-го и 2-го Красногвардейского проезда. На берегу Москвы-реки планируется разместить причал «Москва-Сити», — сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Проект вынесут на публичные слушания, передает агентство «Москва».
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