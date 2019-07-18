Сергей Собянин поздравил москвичей, отметивших 70 лет совместной жизни

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети пожелал здоровья и счастья семейным парам, отметившим 70 лет совместной жизни.
— На днях москвичи Аркадий Аристархович и Мария Михайловна Анфилофьевы отметили 70-летие семейной жизни. Оба застали войну. Мария Михайловна служила во Второй воздушной армии, потом работала в Военно-политической академии, Министерстве внешней торговли и преподавала французский язык в МГИМО. Аркадий Аристархович на войну не попал по возрасту, но принимал участие в обороне Москвы. Он жил на улице Тверской и по ночам во время налетов немецкой авиации сбрасывал с крыши зажигательные бомбы. После войны работал в МИД и секретариате ЮНЕСКО во Франции, — написал мэр.
Аркадий и Мария Анфилофьевы встретились в апреле 1946 года, а поженилась в июле 1949-го. У них трое детей и пятеро внуков.
— Желаю этой чудесной семье счастья и здоровья! — добавил Сергей Собянин.
По распоряжению мэра Москвы, с 2018 года увеличены выплаты москвичам — юбилярам супружеской жизни. Единовременная выплата москвичам, проживших в браке 50 лет, — 20 тысяч рублей, 55 и 60 лет — 25 тысяч рублей, 65 и более лет — 30 тысяч.
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