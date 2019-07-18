Тренер «Зенита» Семак рассказал о подготовке к матчу с «Сочи»
• 13:41 • 18 июля 2019
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Сергей Семак отметил, что матч с «Сочи» не будет похож на игру с «Тамбовом»
Фото: https://vk.com/sergey_semak
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как петербургская команда готовится к игре второго тура чемпионата России.
По его мнению, матч с «Сочи» не будет похож на встречу первого тура с «Тамбовом», в которой «Зенит» одержал уверенную победу. Команды используют непохожие схемы игры.
— Мы прекрасно понимаем, насколько тяжелый матч нас ждет. Будем готовиться, — сообщил Семак.
Семак отметил, что в преддверии сезона вратарь «Зенита» Андрей Лунев допускал ошибки, но о его замене речь пока не идет, сообщает издание "Невские новости".
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