Мастер времени: как Александр Миляев собрал часы с турбийоном из подручных средств

Турбийон появился более 200 лет назад как устройство для улучшения точности часов. Механические карманные часы имели особенность либо слегка отставать от эталона, либо спешить. В XX веке все изменилось: станки обрели такую точность изготовления деталей, что надобность в турбийонах отпала.

Казалось бы, кому теперь захочется тратить время и деньги на ненужные шестеренки? Но в наше время часы стали символом статусности. Они могут стоить целое состояние, и — не сомневайтесь — внутри у них есть турбийон.

Но наша история совсем другая, и часы другие. Потомственный часовой мастер Александр Миляев изготовил часы с турбийоном из подручных средств и старых запасных частей и поместил их в изящный корпус со стеклянными дверками.

— На изготовление механизма ушло почти три года, — рассказывает Миляев, — все детали и механизмы я делал вручную из материалов XIX века, обрабатывая их на таких же старых станках.

Миляев — мастер уникальный: он владеет почти забытой технологией изготовления крошечных шестеренок с определенным количеством зубьев, всевозможных цапф (осей крепления для часовых механизмов), анкерных вилок других деталей. Но изготовление турбийона для него — как спорт. Он решил собрать его из принципа.

К Александру Миляеву часто обращаются коллекционеры с просьбой отрегулировать или починить старинные часы. И один из них, оставив здоровенные английские часы, которые показывали не только время, но еще и день, месяц, год, сезон, и пожаловался, что вот такую сложную пружинку никто не в состоянии в России сделать.

Часы с турбийоном из подручных средств и старых запасных частей Фото: Максим Малиновский для «Вечерней Москвы»

— Это меня задело. И я через неделю изготовил-таки такую же пружинку! Было это сложно — но смог. Тогда же решил, а почему бы мне самому не сделать такой механизм? Все шестеренки, приводы, пружинки вручную изготовил я сам. Мне, например, нужно было иметь на шестеренке только 90 зубьев — а на других 120!

И, надо сказать, его детали, изготовленные на старинных станках по старинной технологии, эксперты не могут отличить от аутентичных.Реставрация часов — основное занятие Миляева.

Он потомственный часовщик — его отец, выдающийся мастер, известный на весь Советский Союз, однорукий левша — правую ампутировали в войну после ранения... Но династия прервется — передать мастерство некому.

Мастерская Александра похожа на игрушечный домик для кукол. Крошечные плоскогубцы, токарные станочки размером с сигаретную пачку, крохотные пинцетики и только в лупу видные винтики и шпунтики.

— Сейчас в Москве мало кто может починить механические часы — увы, никто ничего не хочет делать руками. Так что я уходящая натура нашей эпохи, — грустно констатирует Александр.

А часы его идут — 1400 колебаний в минуту. А внутри турбийон...

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