Рекордное потепление зафиксировано на Таймыре
Среднегодовая температура на полуострове Таймыр растет быстрее, чем в других регионах России и мира. За последние 10 лет температура увеличилась на 1,2 градуса, сообщил ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
По его словам, это происходит из-за глобального потепления, основными причинами которого являются влияние человека на природу и ее естественные изменения, сообщает РИА Новости.
Полуостров Таймыр расположен в арктической и субарктической климатических зонах, что определяет суровость местного климата. Зимой температура в отдельных точках полуострова может достигать -61 градуса, среднегодовая температура на полуострове приблизительно равна -12 градусам.
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