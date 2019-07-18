Мама, иди работать

Зачем вам рыба? Держите удочку! Власти Москвы помогут мамам с детьми найти работу.

Центр занятости «Моя карьера» начал проводить карьерные консультации и тренинги. А опытные специалисты даже оказывают родителям психологическую поддержку! Больше того: в центре оборудована детская комната, где с малышами — пока мама учится — занимаются подготовленные волонтеры-воспитатели.

Почему это важная история? Потому что в Москве возник забавный социальный феномен, который редко встречается в регионах, — неработающие мамы. Средняя зарплата в столице — больше 80 тысяч. Если не тратить деньги на ерунду, то можно прокормить и неработающую жену, и ребенка. И все вроде бы здорово, но женщины слишком привыкают не работать. А жизнь сейчас так быстро движется, что два–три года дома, и ты безнадежно отстал. А уж если ты отстал, да еще и с дитем на руках, то вообще мало какому работодателю интересен.

Есть и более жесткий сюжет. Мамы-одиночки. Сначала вроде бы все нормально: женщина выходит замуж, рожает, растит детей, работая домохозяйкой, а потом… И семья распадается. В Москве, по данным ЗАГС, распадается 60 процентов браков, так что история довольно частая. А итог один: на руках дети, муж испарился, алименты копеечные, жить не на что.

Мамы с детьми продолжают оставаться уязвимой категорией Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Как ни крути, а работать маме можно и нужно. В СССР, где я вырос, неработающих мам практически не было. Сама психология женщин была другой. Ребенку исполнился год, отдала в детсад и — к станку! А сейчас сидят минимум до трех. Дошло до того, что ясельные группы в детсадах практически исчезли — нет «клиентов». И, с одной стороны, наверное, здорово, что ребенок первые три года воспитывается мамой.

С ней ему спокойнее, да и болеет реже. А с другой стороны — он намного позднее социализируется. Да и мама выпадает из активной жизни. Хорошо, если всего лишь на несколько лет. А если совсем надолго? Она не работает, не платит налогов, не пополняет городской бюджет. А пособия, продукты в молочной кухне, место в детсаде — вынь и положь! В общем, я думаю, городские власти делают очень правильно, что помогают мамам найти работу. Тем более что трудиться сейчас можно и удаленно, используя Интернет — прямо из дома. Важно и то, что работа дисциплинирует, а иной раз даже и развивает, вырывая мамочку из рутины кашек и памперсов.

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