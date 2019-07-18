Губернатор Иркутской области рассказал, когда самолеты МС-21 пополнят авиационный парк РФ
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью argumenti.ru рассказал о производстве и эксплуатации МС-21.
Он назвал данный проект самолетов одним из самых успешных в стране. Перед его созданием было проведено большое количество испытаний, использованы самые современные технологии.
Эксплуатация самолета была отложена из-за санкционных ограничений.
— На первые самолеты было принято решение купить роллс-ройсовские двигатели. Эксплуатация была отложена в связи с санкциями. Это, наверное, можно отнести к обстоятельствам непреодолимой силы, — пояснил он.
В настоящее время договоренности по поставкам двигателей есть и намеченные планы по производству около 70 самолетов МС-21 остаются. По словам Левченко, в ближайшее время самолеты должны пополнить парк российской авиации.
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