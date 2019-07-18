Краснокнижные москвичи

Удивительно: чернила закончились, а рукописи множатся.

Пока мэтры отечественной изящной словесности штурмуют премиальные вершины литературных конкурсов, скромные литераторы-москвичи воспевают любимый город и лучших его представителей.

Вот буквально на днях вышла в свет (как всегда, незамеченная широкой общественностью) книга публициста и медицинского репортера Александра Иванова «Медицина — судьба. Судьба — медицина». В ней собраны 35 интервью с москвичами, которых знает (а если честно признаться, то сильно подзабыла) вся столица. Это — знаковые деятели отечественной медицины XX–XXI веков. Вереница имен, лиц, личностей, судеб. Каждый индивид значим, неповторим, каждый внес, а кто-то и сейчас продолжает вносить свою посильную лепту в развитие отечественной и столичной медицины и здравоохранения.

Рядом с книгой Александра Иванова обязательно надо положить новенький двухтомник публициста и кинокритика Татьяны Булкиной «Поклон советскому кино» Фото: Анатолий Сидоров, «Вечерняя Москва»

«Читая интервью, будто слышишь голос современности, видишь запечатленные в слове свидетельства эпохи. Это своеобразная книга памяти легендарных москвичей, которые возвратили здоровье (а то и жизнь) многим тысячам горожан. Москвичам важно знать и помнить об этих людях, ибо такое знание помогает лучше понимать драматическую историю страны, столицы, извилистые пути российской медицины. Именно через личность конкретного человека удается порой постичь суть, до которой трудно бывает докопаться, бросая взгляд глобально на ту или иную эпоху, вспомнить и оценить прошедшие изменения в тот или иной временной период перестройки», — отмечает академик РАН В.И. Покровский. Учитывая яркость и неординарность интервьюируемых, беседы с корифеями, вне сомнения, прочтут не только студенты — медики столичных вузов, но и представители всего профессионального сообщества, а также многие простые москвичи, которых судьба и больничная койка сводили с теперь уже весьма подзабытыми героями репортера-исследователя.

Рядом с книгой Александра Иванова обязательно надо положить новенький двухтомник публициста и кинокритика Татьяны Булкиной «Поклон советскому кино». Тут тоже что ни герой — легенда. Героями книги стали, конечно же, москвичи — Людмила Гурченко, Георгий Жженов, Анатолий Папанов, Олег Ефремов. Полсотни горожан поведали автору многие семейные тайны, подарили фотографии из личных архивов. Быть бы этому изданию настольной книгой каждого столичного киномана, но ни скромный тираж издания о легендарных киноактерах, ни сами герои уже не могут претендовать на такие почести. Потому что погрузились в «реку времен», о которой писал поэт Гавриил Державин. Неслучайно один из рецензентов издания назвал их «краснокнижными». Поэтому стоит сказать слова благодарности автору за то, что потрудилась во славу столичной культуры, собрала драгоценные имена московской культуры и предъявила городским книголюбам и киноманам.

Не забывают о Москве и москвичах и другие не премиальные, но искренне любящие наш город столичные литераторы. Тонкими зарисовками современной Москвы-студенческой изобилуют рассказы сборника «Поисковая работа» Валентина Поздышева, который раздаривает их горожанам и туристам на скамейке у метро Арбатская. Изумляют стихи в сборнике «Своя колея» московской поэтессы Светланы Демидовой, которые написаны в стиле современного рэпа. Она даже гимн родному району написала! Тихой любовью к родному городу наполнены стихи сборника «Этюд дождя» поэта и художника-аквалериста Валерия Сапонова: «В тополиной пурге Москва. На душе не тоска, не тоска. Не уехать уже, не уйти, ведь Москва стоит на пути». Куда ж от нее, возлюбленной нашей, денешься. Да и почему ее, нашу красавицу-столицу, надо сторониться в творчестве, заморачиваясь выдумками и бредовыми фантазиями в надежде получить денежную подачку?! Растет город, растут его люди, совершают любовные и трудовые подвиги. Есть о чем поведать столичным литераторам нынешнему и будущему поколению Первопрестольной. Так и хочется сказать столичным мастерам пера, перефразируя Булата Окуджаву: «Вы пишите, вы пишите, вам зачтется». Город не забывает своих настоящих героев.

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