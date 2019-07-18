Автоэксперт положительно оценил введение штрафа за неоплаченный проезд по платным трассам
Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что в настоящее время множество автолюбителей пытаются проехать бесплатно по платным трассам и необходимо принимать меры для решения этой проблемы.
Министерство транспорта России подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Предлагается введение штрафа за неоплаченный проезд по платным трассам в размере от двух с половиной до десяти тысяч рублей.
В настоящие время документ находится на согласовании в правительстве.
Игорь Моржаретто отмечает, что многие водители идут на хитрости, проезжая по платным трассам. Приходится принимать меры для борьбы с нарушителями: устанавливать более жесткие шлагбаумы, дополнительные камеры.
Эксперт также отметил, что в будущем планируется введение системы «Свободный поток».
— Камера просто регистрирует номер, и со счета, привязанного к номеру, снимается сумма за проезд, — пояснил он в комментарии Nation News.
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