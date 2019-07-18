Более 15 новых пожарных депо построят в столице к 2022 году

К 2022 году в Москве запланирован ввод в эксплуатацию 17 новых пожарных депо. Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
— При поддержке мэра Москвы Сергея Собянина в городе реализуется программа «Безопасный город», в рамках которой было запланировано строительство 25 пожарных депо. Мы уже ввели в эксплуатацию восемь депо с сопутствующей инфраструктурой в ЮАО, Зеленограде и Новой Москве. К 2022 году запланирован ввод еще 17 объектов, пять из которых откроем уже в этом году, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, сегодня власти уделяют особое внимание новым территориям Москвы, где отмечается дефицит объектов безопасности. Строительство таких зданий в ТиНАО находится на особом контроле из-за активного развития территорий и большой лесопарковой зоны. С момента присоединения здесь уже ввели пять новых пожарных депо, еще 12 появятся к 2022 году, передает агентство «Москва».
Кстати, специалисты завершили ремонтные работы в зданиях нежилого фонда района.
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