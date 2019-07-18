Главной причиной пожаров в Москве остается человеческий фактор

18 июля отмечается День создания органов Государственного пожарного надзора. Корреспондент «Вечерней Москвы» поговорил со старшим дознавателем Отдела дознания Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС Москвы майором Андреем Лаферовым о пожарной ситуации в столице и основных причинах возгораний.

— Андрей Николаевич, жители столицы знают, что МЧС всегда приходит на помощь. А чем занимаются дознаватели службы?

— Самое главное — установление причины пожара. После ликвидации возгорания мы проводим опрос свидетелей, очевидцев, пострадавших. Осматриваем место пожара, устанавливаем очаговую зону и сам очаг. Мы собираем там все необходимые материалы для назначения пиротехнической экспертизы. Затем отправляем их в другие отделы МЧС, а если нужно, то в МВД или СК. На основании собранного нами материала эксперт выносит заключение о причине и очаге пожара. А уже по совокупности всех материалов дознаватель принимает решение, возбуждать уголовное дело или нет. Эта обязанность возложена на нас: определять виновных и причастных, вести дела до передачи в суд или принятия решения.

— Как выглядит работа дознавателей на месте пожара?

— Мы используем инструментальные методы, чтобы определить очаг и причину, восстановить ход возгорания и распространения огня. Конечно, ведем фотосъемку и снимаем видео. Эксперты со своим оборудованием выезжают на место пожара и уже там непосредственно работают вместе с нами.

— Дознаватели приезжают, когда пожар еще тушат или позже?

— В основном когда еще идет тушение. Нам важно зафиксировать место пожара в этот момент. Очаговая зона может быть разрушена во время пролива перекрытий или разбора завалов. Но если возгорание было крохотным, а таких много, дознаватель может приехать и после.

— Вас неоднократно признавали лучшим дознавателем Москвы и ведомства в целом. По каким причинам в Москве чаще всего случаются пожары?

— На первом месте — неосторожность при обращении с огнем в квартире, доме (человеческий фактор: сигареты, свечи, лампадки, открытый огонь при ремонте кровли жилого дома, сварка или резка сварочным аппаратом). На втором — пожары из-за возгорания электроприборов или электрической сети. Это основные причины, с которыми мы встречаемся.

— А что не так с приборами? Или люди ими не так пользуются?

— Иногда люди все еще оставляют утюги, микроволновки и другие приборы без присмотра, когда их нужно было обесточить. А еще приборы постепенно стареют, окисляются электросхемы, падает надежность. Есть и проблема домашней техники некачественных производителей, которая с самого начала ненадежна в эксплуатации.

— Что надо делать с приборами, когда люди уходят на работу или еще куда-то?

— Вообще, все приборы надо выключать из сети. Люди у нас любят оставлять телевизор в режиме ожидания и думают, что ничего плохого не произойдет. А в это время телевизор получает от сети такое же питание, как при полном включении.

— А холодильник? Его тоже выключить?

— Читайте инструкции! Если завод-изготовитель предусмотрел, что прибор может быть постоянно включенным в сеть, то его можно оставить. Холодильник можно. Однако если вы едете на дачу или в другой город на несколько дней, то его тоже надо отключать.

Обращусь напрямую к пенсионерам: если вы едете на дачу с мая по сентябрь, обязательно обесточьте холодильник! Этим вы спасете и свой дом, и квартиры соседей. На моей памяти были случаи возгорания от холодильника, люди у нас эксплуатируют его, не задумываясь о возрасте прибора.

— С приборами понятно. А что с электропроводкой в наших домах?

— Она со временем стареет, высыхает изоляция, и постепенно провода и розетки начинают плавиться и выгорать. Очень многие не могут себе позволить заново переложить всю проводку в квартире и живут с той, что заложена в стены при строительстве дома. А ее, конечно, желательно менять. Вызовите профессионалов, они сделают все по правилам. Вдобавок они берут на себя гарантийные обязательства. Если вдруг случится пожар, пострадавшие могут в суде предъявить им претензии.

— Так что вы посоветуете делать москвичам, чтобы избежать беды?

— Отключайте приборы, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на проводку, а кроме этого, не используйте дома электроприборы повышенной мощности, те же электропилы или сварочные аппараты. Старая проводка их не выдержит, она не рассчитана на приборы большой мощности.

— Многие люди утяжелили электросеть подогреваемыми полами. Они могут стать причиной пожара?

— Такие случаи были, но не так много. Конечно, все эти современные потребители перегружают электросеть. Те, кто это делают, обычно и проводку меняют. Вообще, проводку в доме необходимо менять раз в десять лет. А бытовую технику надо выбирать качественную и своевременно менять, когда истекает срок службы по техпаспорту устройства. Я сам домой выбираю приборы по такому принципу.

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