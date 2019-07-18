Северная Севилья
Пикируя, как бомбардировщик, проломив ветви краснеющей от июльских холодов рябины, он шлепнулся на клумбу. Раскрылся. Вещи разлетелись, как-то стеснительно приземлившись на ветви сирени и чубушника. Платья, пояса, туфли.
Была ночь. Внизу стояла соседка с четвертого этажа и взывала к совести соседа. Сосед костерил ее. Над тихим Северным Измайловом плыли непечатные выражения, которые даже бумага не стерпит. Район обретал все основные признаки Севильи. Я волновалась за клумбу.
Пару дней назад высадила там ландыши, взрыхлила землю и понадеялась на поляну краснокнижных цветов в следующем году. Чемодан лежал как раз в эпицентре. Соседка топталась прямо по ним, собирая наряды и выкрикивая в ночь обвинения. Потом тарахтела колесиками куда-то вдаль. К вечеру они помирятся. Потому что все по любви. Кстати, ландыши эти сердечные передряги выдержали и уцелели.
Я думаю, у города тысячи лиц и сотня характеров. Только от вас зависит, в какой Москве вы живете.
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