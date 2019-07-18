Шейк и Купер договорились об опеке над дочерью
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер получат равные права опеки над их общей двухлетней дочерью Леей.
Количество времени, проведенное с дочерью, у обоих родителей может меняться в зависимости от их рабочего графика. Еще одним пунктом соглашения стало проживание Купера и Шейк в Нью-Йорке.
Также отмечается, что звезды не стали заключать формальное письменное соглашение, так как они полностью доверяют друг другу в вопросе совместного воспитания дочери, пишет TMZ со ссылкой на источники, близкие к расставшейся паре.
Напомним: Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в 2015 году. Об их расставании стало официально известно в мае этого года. Возможной причиной разрыва считается роман Купера с певицей Леди Гагой.
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