Алла Пугачева приобрела квартиру в Юрмале
• 17:35 • 18 июля 2019
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Алла Пугачева часто приезжает на отдых в Юрмалу
Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey/
Алла Пугачева приобрела недвижимость в центре Юрмалы, сообщает argumenti.ru.
Певица часто проводит отдых на Рижском взморье и ранее предпочитала снимать жилье. В этом году вместе с детьми и мужем она останавливалась на вилле в Булдури.
По предварительным оценкам, дом площадью более 100 квадратных метров на проспекте Дзинтари обошелся Примадонне более чем в 400 тысяч евро.
После приобретения недвижимости Пугачева автоматически получила вид на жительство в Латвии.
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