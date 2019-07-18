НДС на фрукты и ягоды предложили снизить в России
Пониженную ставку НДС в размере 10 процентов на плодово-ягодные культуры предлагается установить в России. С соответствующей инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин совместно с лидерами думских фракций.
Законопроект был принят депутатами нижней палаты парламента в первом чтении.
Внесение документа связано с тем, что объем импорта плодов и ягод более чем в полтора раза превышает объем произведенной в стране продукции. Установление пониженной ставки позволит российским производителям увеличить объемы оборотных средств, которые можно будет направить на создание новых садов и технологий для увеличения производства.
В случае принятии закона новая схема НДС может начать работать уже с 1 октября, сообщает «Российская газета».
Ранее сообщалось, что Вячеслав Володин предложил отменить льготное налогообложение на пальмовое масло. Сейчас льгота составляет 10 процентов.
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