Фонд Ходорковского взял на работу экс-сотрудника НАТО

• 18:25 • 18 июля 2019
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Лоф сотрудничал с НАТО на протяжении шести лет
Фото: nato.int
Британский фонд российского предпринимателя Михаила Ходорковского принял на работу бывшего представителя НАТО в Москве Джона Лофа, сообщает RT.
Фонд не делал публичных заявлений о назначении Джона Лофа, но сведения о его включении в состав правления можно увидеть в отчетах организации.
Джон Лоф работал в Североатлантическом альянсе на протяжении шести лет. Он занимался управлением информационными программами. От лица Альянса он общался с представителями СМИ, принимал участие в разработке медиакампании.
Позже Лоф сотрудничал с британскими спецслужбами, которые работали над проектом "противодействия влиянию РФ.
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