Александр Ерохин продлил соглашение с «Зенитом»
• 18:40 • 18 июля 2019
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Впервые за «Зенит» Ерохин сыграл в 2017 году
Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин продлил соглашение с петербургским клубом и продолжит выступления за команду в этом сезоне, сообщает издание «Невские новости».
Впервые за «Зенит» Ерохин сыграл в 2017 году. В составе команды он провел 67 матчей, забил 15 мячей.
Вместе с клубом он стал чемпионом России.
Сам футболист отметил, что очень рад продолжить карьеру в составе «Зенита» и приложит все усилия, чтобы показать максимальные результаты.
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