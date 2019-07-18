Сенатор Ольга Ковитиди пригласила в Крым участников конкурса «Хорошие новости России»
Член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди поделилась впечатлениями от первого этапа конкурса «Хорошие новости России». В нем принимали участие представители региональных СМИ и блогеры, которые занимались разработкой позитивных тем новостной повестки.
Сенатор посетовала, что среди лауреатов не было журналистов из Крыма и Севастополя и выразила надежду, что местные представители СМИ примут участие во втором этапе конкурса.
По ее словам, подобный конкурс дает возможность не замыкаться на критике, а уделять внимание добру, позитивным событиям, которые происходят в России.
Ольга Ковитиди пригласила участников конкурса посетить Крым и оценить, как развивается полуостров, какие позитивные изменения произошли в регионе за последние пять лет.
— Здесь большое поле для творчества. Уверена, на эту тему готовы размышлять в своих статьях журналисты не только из Крыма, но и из других российских регионов, — отметила она в комментарии ФАН.
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