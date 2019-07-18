Феминизм шагает по планете? Что-то не заметно...

Что бы ни говорили «обиженные» феминистками российские мужчины, а все равно женщина — особенно наша, отечественная — остается главной хранительницей домашнего очага.

Это, между прочим, подтверждает и недавнее исследование компании Indesit. Цифры говорят откровенно: 68 процентов россиянок, помимо своей основной работы, еще и ударно впахивают на ниве домашнего хозяйства.

Европейки, надо сказать, нас обгоняют — их так вообще 76 процентов.

Ну и где тут призрак феминизма, который, если верить оголтелым мужчинам, шагает по планете? Нет, безусловно, не стоит оспаривать тот факт, что современный мужчина сильно измельчал: работать в стрессовых (сиречь нормальных) условиях мало кто из них может, настроение вечно скачет, творческих порывов нет. В общем, куда ни плюнь — все не так.

С радостью бы позволили мужчинам быть мужественными, а себе — женственными, но, боюсь, этот фокус не пройдет Фото: Nataly Gorbatova — YouTube

Поэтому приходится брать ситуацию в свои руки и работать за себя и за того парня во всех смыслах — и деньги зарабатывать, и детей воспитывать, и дом на себе держать. Выбора просто нет, да и не можем мы себе позволить быть слабыми и поддаваться сиюминутным порывам настроения. И инстинкт хранительницы домашнего очага, конечно, играет не последнюю роль. Кто, если не мы? С радостью бы позволили мужчинам быть мужественными, а себе — женственными, но, боюсь, этот фокус не пройдет. Мир если не рухнет, но точно изрядно пошатнется.

И это история, скорее, не про какую-то недюжинную женскую силу, а про банальное «надо» и про мужскую слабость, с которыми приходится сталкиваться все чаще. Уж не знаю, веяние ли это времени, нежели мальчиков у нас балуют с самого детства. Приятельница рассказывала, как мамы пацанов и в первом классе шнурки им завязывают — не умеют будущие мужчины этого делать.

Ситуация нерадостная. Представить, что все мужчины вымрут просто как класс, конечно, невозможно, но вот что мельчать они продолжат — легко. Тем более что тенденция очевидна. Может быть, стоит не тянуть на себе все что только можно, а делегировать часть обязанностей? В конце концов, если мужчина предлагает помыть посуду, то пусть сделает это. Маникюр целее будет.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»