Время «Острых козырьков» пришло

23 июля в 23:00 премьера на ТНТ4 — культовый сериал «Острые козырьки». Это криминальная сага в лучших традициях фильма «Банды Нью-Йорка» и сериала «Подпольная империя».

Честно говоря, эта премьера на ТНТ4 удивляет. Ставка канала на развлекательный контент известна, но «Острые козырьки» — это, в общем, мировой хит, в которым снимались крутые звезды. Чего стоят только Киллиан Мерфи и Том Харди. Сериал высоко оценивали уже на старте показа. Причем даже на самых язвительных, самых злобных в смысле критики кинопродукции сайтах положительные оценки переваливали за 90 процентов.

Сериал британских кинематографистов давно имеет славу национального хита. Одежду и стиль его героев копируют, а также именно на них «вешают» ответственность за возвращение моды на ретро. Главный герой картины Томми Шелби стал культовым для миллионов современников: «под него» стригутся, так же, как он, одеваются, что, правда, для Киллиана Мерфи, сыгравшего его, является полной загадкой. Среди фанатов сериала оказались и мировые звезды: например, им восторгается Дэвид Бэкхем, он даже создал одежду «под сериал», им «фанатеет» рэпер Снуп Догг. Ну а на нашем ТВ поклонниками сериала оказались руководители ТНТ4.

Действие фильма развивается в начале XX века, но он современно аранжирован Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ4

— Да что говорить — это самый стильный, самый красивый сериал на криминальную тему! — убежден Гавриил Гордеев, директор ТНТ4. — Да, порой там описываются жесткие и страшные события, но, несмотря на это, в них есть своя романтика. Интересно, что некоторые вещи в сериале воспринимаются как криминал, но при этом сейчас многие из них легализовались и стали большим бизнесом. Кому безразличны исторические детали, не смогут оторваться от сюжета и актерского ансамбля. Здесь лучшая роль Киллиана Мерфи, а Том Харди в этом сериале придумал все свои фишки, которые потом применил везде — от «Безумного Макса» до «Венома».

— Мне кажется, что этот сериал — это «Крестный отец» в английской интерпретации, Саша Белый с британским акцентом, «Отступники» начала прошлого века, «Банды Нью-Йорка», которые длятся не три часа, а пять сезонов, — считает Аркадий Водахов, генеральный продюсер ТНТ4. — И если вам по душе все эти картины, добро пожаловать в семью Шелби, уверяю, вам тут понравится!

Действие фильма развивается в начале XX века, но он современно аранжирован. Итак, перед нами английский Бирмингем после окончания Первой мировой войны. В это время Англия переживала непростой период развития страны, и правили в это время не закон, а суровый кодекс чести. Своеобразный, надо признать. Воплощением власти стала банда «Острые козырьки». Главаря банды и главу семейства Шелби сыграл Киллиан Мерфи, под «крышей» которого существует в городе подпольный игорный бизнес. У героев фильма были реальные прототипы!

Сериал неоднократно становился лауреатом престижных британских премий BAFTA и National Television Awards.

Зрителям ТНТ4 покажут 4 сезона сериала за 4 недели. Премьера — 23 июля. По воскресеньям с 17:00 до 00:30 — сезон целиком (28 июля, 4, 11 и 18 августа).