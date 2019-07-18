Мексиканка стала «приемной матерью» для кенгуренка
• 19:07 • 18 июля 2019
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Женщина выхаживает кенгуренка, чья мать умерла
Фото: www.noticiasdenavarra.com
Ветеринар Альма Ортега из западной Мексики взяла на «воспитание» восьмимесячного детеныша рыжего кенгуру после смерти его матери. Десять недель она по 12 часов носила кенгуренка в специальной сумке, чтобы детеныш чувствовал себя в безопасности и тепле.
— Есть две безопасные вещи для кенгуренка по кличке Кхья: ее сумка и я. Если я оставлю ее одну, ей будет страшно, независимо от того, кто с ней, — отметила Ортега.
Мать кенгуру умерла в плену в мае прошлого года почти внезапно, сообщает издание Noticiasdenavarra. Видео опубликовано на сайте RT.
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